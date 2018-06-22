Пытаясь удержать Украину от движения бегства в Европу, Россия похоронила европейский вектор своего развития, считает российский политолог Лилия Шевцова. Лилия Шевцова: Запад не отдаст никому право бить стекла в своих подъездах Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Нам еще предстоит осмысление того, чем стала для России ее агрессия против Украины. Пытаясь удержать Украину от бегства в Европу, Россия похоронила европейский вектор своего развития. Как можно быть европейской страной, силой удерживая соседа от европейского выбора?! Ирония в том, что война с Украиной сделала невозможным и кремлевский евразийский проект. Какая Евразия без Украины и [президента Беларуси Александра] Лукашенко, который тоже норовит просочиться в Европу; без [президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева, который создает противовес Москве, развивая отношения с Вашингтоном и Пекином?" – рассказала она.Шевцова подчеркнула, что у Кремля не получится заставить мир забыть про Украину."И потому, что Запад не отдаст никому право бить стекла в своих подъездах. И потому, что Кремль постоянно напоминает об Украине, сделав ее фактором своей внутренней политики. И потому, что сдерживание России стало не только критерием украинской идентичности, но и ключевым принципом европейской безопасности. Россия споткнулась об Украину", – отметила политолог.Она добавила, что "бегство" Украины стало для России мучительным вызовом и ударом по власти."Горькая ирония в том, что стремясь сохранить Державу, Кремль своим "украинским походом" нанес по этой Державе сокрушительный удар", – подытожила политолог.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на март 2018 года, с начала войны на Донбассе в 2014 году погибли 2382 украинских военнослужащих.По информации Организации Объединенных Наций, за время конфликта на востоке Украины погибло более 10 тыс. человек. Среди убитых (по данным на апрель 2018 года) – более 2540 гражданских, еще 9 тыс. мирных жителей получили ранения. В марте в ООН сообщали, что, по их подсчетам, в зоне конфликта с 2014 года погибло 138 детей.По данным ООН на май 2018 года, за время конфликта на Донбассе погибло больше 3 тыс. гражданских лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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