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Шевцова: Россия споткнулась об Украину
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22.06.2018 21:01
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Пытаясь удержать Украину от движения бегства в Европу, Россия
похоронила европейский вектор своего развития, считает российский
политолог Лилия Шевцова. Лилия Шевцова: Запад не отдаст никому
право бить стекла в своих подъездах Фото: Лилия Шевцова / Facebook
"Нам еще предстоит осмысление того, чем стала для России ее
агрессия против Украины. Пытаясь удержать Украину от бегства в
Европу, Россия похоронила европейский вектор своего развития. Как
можно быть европейской страной, силой удерживая соседа от
европейского выбора?! Ирония в том, что война с Украиной сделала
невозможным и кремлевский евразийский проект. Какая Евразия без
Украины и [президента Беларуси Александра] Лукашенко, который тоже
норовит просочиться в Европу; без
[президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева, который
создает противовес Москве, развивая отношения с Вашингтоном и
Пекином?" – рассказала она.Шевцова подчеркнула, что у Кремля не
получится заставить мир забыть про Украину."И потому, что Запад не
отдаст никому право бить стекла в своих подъездах. И потому, что
Кремль постоянно напоминает об Украине, сделав ее фактором своей
внутренней политики. И потому, что сдерживание России стало не
только критерием украинской идентичности, но и ключевым принципом
европейской безопасности. Россия споткнулась об Украину", –
отметила политолог.Она добавила, что "бегство" Украины стало для
России мучительным вызовом и ударом по власти."Горькая ирония в
том, что стремясь сохранить Державу, Кремль своим "украинским
походом" нанес по этой Державе сокрушительный удар", – подытожила
политолог.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Согласно данным Генерального штаба
Вооруженных сил Украины на март 2018 года, с начала войны на
Донбассе в 2014 году погибли 2382 украинских военнослужащих.По
информации Организации Объединенных Наций, за время конфликта на
востоке Украины погибло более 10 тыс. человек. Среди убитых
(по данным на апрель 2018 года) – более 2540
гражданских, еще 9 тыс. мирных жителей получили ранения. В
марте в ООН сообщали, что, по их подсчетам, в зоне конфликта с
2014 года погибло 138 детей.По данным ООН на май 2018 года, за
время конфликта на Донбассе погибло больше 3 тыс. гражданских
лиц.
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