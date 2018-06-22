Украинский врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какую угрозу может нести мороженое, являющееся любимым летним десертом многих. Об этом сообщает Politeka .

Она указала, что нельзя заменять основные приемы пищи в течение дня мороженым.

"Вы думаете: "Жарко, есть все равно не хочется, я лучше съем мороженого, попью воды, а обед или ужин пропущу". Но тем самым вы обеспечиваете организму недостаток необходимых веществ и избыток ненужных рафинированных жиров и сахара", - пояснила она.

Диетолог уверена, что подобная диета даст не слишком приятные результаты и напомнит о себе не только лишним весом. Фус указала, что в результате подобного режима ногти станут ломкими, волосы начнут выпадать, а также появится кариес на зубах. В связи с этим диетолог посоветовала полноценно питаться, а мороженое ограничивать.

Как сообщал svodka.net ранее, регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений.

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