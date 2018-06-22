Израильские дипломаты заявили, что государство сократило свое участие в Совете по правам человека ООН для того, чтобы выровнять свою позицию с позицией вышедших ранее из совета Соединенных Штатов Америки. Израиль не является членом совета, но принимает участие в его работе в качестве наблюдателя Фото: ЕРА На условиях анонимности представители Израиля сообщили, что государство сократило свое участие в совете, чтобы выровнять свою позицию с позицией США.Такой шаг не является окончательным решением и может измениться, отметил источник агентства.Израиль не является членом совета, но принимает участие в его работе в качестве наблюдателя. 19 июня государственный секретарь Майк Помпео и Хейли объявили о выходе США из СПЧ. Последняя отметила, что в совет входят представители государств с репрессивными режимами, однако при этом организация позволяет себе критиковать политику Израиля в отношении Палестины и традиционно занимает антиизральскую позицию."Мы делаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", – пояснила Хейли.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу действий Вашингтона. Постоянное представительство РФ при ООН назвало позицию США "циничной". Также Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021–2023 годы. По словам спикера Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, США могут утратить свой статус "чемпиона по борьбе за демократию на мировой арене".Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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