Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева

Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к 3 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.

"При участии прокурора Киевской местной прокуратуры №9 объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице. (…) Приговором Соломенского районного суда Киева мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

Как сообщалось, в начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал Киева заминирован. Специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ.

В подозрении в совершении данного звонка был задержан гражданин Молдовы.