Известный журналист-расследователь Владимир Бойко заявил, что СБУ и Офис Президента Украины действительно взялись за подготовку к запланированной на 9 декабря 2019 встречи глав государств в "нормандском формате" по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. "Я смотрю Офис Президента Украины действительно взялся за подготовку к запланированной на 9 декабря 2019 встречи глав государств в «нормандском формате» по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Во-первых, 1 декабря в ходе выполнения военный задачи на Востоке Украины погибли два подполковника Антитеррористического центра при СБУ. Я не знаю, что это было за боевую задачу и правда ли, что на двух офицеров, которые неизвестно ради чего оказались в «серой» зоне, совершила набег враждебная диверсионно-разведывательная группа. Но думаю: может было бы не стоит вообще посылать спецназовцев на какие боевые задачи до 9 декабря?

То есть, в чем, в основном, состоят боевые задачи офицеров АТЦ при СБУ секрета не представляет - оформлять в Штабе командировки, приезжать ближе к линии разграничения и пить там две недели, иногда выбираясь на шашлыки в «серую зону», чтобы получить удостоверение участника боевых действий. Правда, не всем везет - бывает, в ходе выполнения таких задач участники подрываются на мине. Поэтому я и думаю, что до 9 декабря начальникам из СБУ не стоит отпускать своих подчиненных в «серую зону» даже для сбора дров на офицерский ужин.

Точнее, я бы не возражал бы не только против двух офицеров, а также против двух танковых армий Украины (если бы они были) в той «серой зоне». Но если уж высокие инстанции решили встречаться в «нормандском формате» по поводу так называемого мирного урегулирования, то надо действовать, как в известном анекдоте про трусы и крестик: либо проводится «нормандская встреча», или офицеры СБУ выполняют боевые задачи.

То же самое касается и проведенных СБУ 4 декабря 2019 обысков в офисах Виктора Медведчука и других депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Это - тот случай, когда нелепая идея прекрасно дополняется бездарным исполнением. Как и в случае с боевыми задачами офицеров СБУ в «серой зоне» возникает вопрос - разве заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко пошел губительным путем своего предшественника Анатолия Дублика и пропил остатков головного мозга? Впрочем, кто кому предшественник, еще надо разбираться. Потому что сначала Дублик был начальником Департамента защиты национальной государственности, затем он был назначен заместителем председателя СБУ, а ДЗНГ ( Департамент защиты национальной государственности СБУ - ред.) возглавил Андрущенко, затем Дублик проявил оперативную смекалку и отказался «работать» по Медведчуку и депутатам его фракции, а Андрущенко, наоборот, согласился. Тогда Дублик был переведен на место Андрущенко, то есть опять возглавил ДЗНГ, а Андрущенко стал заместителем председателя СБУ вместо Дублика.

И опять же возникает вопрос - может стоило бы все эти рокировки Болика и Лелика проводить после 9 декабря? Как и обыски офисов депутатов ОПЗЖ? Или Андрущенко, начальнику Управления внутренней безопасности СБУ Наумову и заместителю начальника Главного следственного управления СБУ Шевченко (кстати, это тот редкий случай, когда на службу в СБУ взяли бывшего налоговика) так печет проявить свой патриотизм накануне встречи в «нормандском формате»? Патриотизм - это хорошо. Даже в исполнении Шевченко, Наумова и Андрущенко. Однако вопрос о трусы и крестик не дает покоя: если уж решили обыскивать офисы депутатов ОПЗЖ (кстати, нашли там то, что искали?), то, может, сначала надо было отменить встречу в «нормандском формате»? ..

Впрочем, не об обысках речь и не о боевых задачах. Речь о создании информационных поводов на ровном месте и наличии неповрежденных участков головного мозга у тех, кто принимает решения в области национальной безопасности." - Заявил Владимир Бойко. Напомним, Телеграм-канал Легитимный вчера со ссылкой на свои источники в Офисе Президента сообщил, что обыски у Медведчука – это повышение ставок перед встречей в "Нормандской четверке". "Наш источник в Офисе Президента сообщает, что обыски у Медведчука – это повышение ставок перед встречей в «Нормандской четверке».

Это публичное предупреждение «русским партнерам», что у СБУ всегда есть возможность «закрыть» Медведчука по 110 и по многим другим статьям. Кремль должен понять правильно этот публичный намёк. Технологически - это "государственный шантаж", таким методом пользуются все ведущие геополитические игроки в мире, Россия, США, ЕС и Китай.

Помните, как перед первым обменом вышло интервью с Зеленским, где он также публично передал ультиматум Медведчуку, но в первую очередь этот месседж был направлен его «кремлевским покровителям». " - Говорится в сообщении. Напомним, нардеп "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин вчера заявил, что в киевском офисе Виктора Медведчука проходят обыски. Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводили вчера обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов. Все это похоже на месть со стороны СБУ за обращение, которое депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" направили в ГБР. "В этом обращении оппозиционные депутаты потребовали от ГБР возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации, опубликованной в СМИ, осуществляют незаконную слежку, применение оперативно-технических средств в отношении оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", - добавил нардеп. "Похоже, украинская власть, новая, применяет старые, заезженные методы власти старой – использует СБУ в политических целях, в целях, далеких от уголовного судопроизводства. Если новая, молодая команда Зеленского продолжает старые методы Порошенко, то мы все столкнемся с ситуацией, при которой законы соблюдаться не будут, спецслужбы будут исполнять политические заказы, а оппозиционные политики будут сидеть по тюрьмам, на нелегальном положении, и вынуждены будут бороться с действующей властью доступными им методами", - резюмировал Кузьмин. "Вывод пока один - обыски у Медведчука сильно ухудшат переговорные позиции. Видимо, идет артподготовка к провалу "Нормандии"... Но тогда не будет ни мира, ни возвращения Донбасса... Как можно обыскивать офисы депутатов???? Необходимые изменения в зак-во еще частично не приняты, а частично не вступили в действие. Это очень очевидное нарушение... Зачем? Юридического толку от этого ноль, а ухудшение переговорных позиций Зеленского конечно. Да и провал по линии гуманитарной тоже, потому что срыв переговоров - это и срыв договоренностей по обмену пленными между Киевом и Донбассом. У меня одно пояснение - Зеленский готовит почву к провалу "Нормандии" и установлению "мира" в модели Кипра... т.е. отсечение Донбасса. При этом митинг под стенами АП на выходных тоже в выигрыше - мол, под нашим давлением Зеленский не уступил деспотам... ЕС тоже в позитиве - формула "мир в обмен на отмену санкций против России" вступает в силу. Кое- какие санкции еще оставят для приличия "за Крым", но остальное слетает, поскольку "слетает" "Минск" и все умывают руки... А кто виноват? А виновата, получается, Украина. Простите... а кто автор этих всех конгениальных решений властей? Где этот альтернативно одаренный человек?!" - Заявил политический эксперт Михаил Чаплыга. "Скорее только Зе, заслал маски-шоу в офис Медведчука, прогибается перед правыми в том, что он, типа, Медведчука не слушает. Конечно не слушает. Потому все провалит на веселье нацикам. А потом они его съедят. Команда Зе не понимает, что делает, не понимает, что очередной раз подставляет своего шефа, однако, как всегда..." - Заявил политический аналитик Денис Жарких. Обыски в офисах депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" является признанием того, что у действующей власти не осталось аргументов для общения с оппозицией и она решила включить репрессивные методы. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE . "Зная лично Владимира Зеленского, я не ожидал увидеть в нем столько Порошенко. Честно, не ждал. И сегодняшние события доказывают, что у него не хватает аргументов для общения с оппозицией и включается репрессивный аппарат. Это сегодня было неким признанием отсутствия аргументов касательно беседы с оппозицией, когда поводом для обысков стала причастность какого-то неизвестного лица к офису нашей партии", - отметил Шуфрич. "Люди точно не ожидали, что пойдут в эту зиму с тарифами больше, чем при Порошенко. И это объяснить людям невозможно. И все заявления президента и его Офиса о том, что они переизберут эту Раду, ложные. Потому что они уже не изберут для себя депутатов в таком количестве. Украинцы больше никогда не проголосуют за монобольшинство, но зато зимой точно поймут, что это такое на самом деле. Кто пришел к власти? Часть 95 квартала, огромная команда от Порошенко и еще большая компания иностранцев, которые борются не за национальные, а за транснациональные интересы", - возмутился нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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