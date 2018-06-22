Участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

"Правоохранители обнаружили умышленно обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из нее контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество" , - рассказали в пресс-центре Службы безопасности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО "А" задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявили о подозрении в совершении преступления - суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Сотрудники СБ Украины установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролевого участия" , - отметили в пресс-центре.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua