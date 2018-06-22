|СБУ предупредила продажу радиоактивного радия в Украине, - ФОТО
|22.06.2018 21:06
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Участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время многоэтапной спецоперации пресекли реализацию радиоактивного вещества Радий-226.
Фото: ssu.gov.ua
Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.
"Правоохранители обнаружили умышленно обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из нее контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество", - рассказали в пресс-центре Службы безопасности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО "А" задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявили о подозрении в совершении преступления - суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Сотрудники СБ Украины установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролевого участия", - отметили в пресс-центре.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua