Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций 13 должностных лиц, включая президента Петра Порошенко. НАПК утвердило итоги проверки декларации Порошенко и Зубко Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК / Facebook Также завершена полная проверка деклараций депутатов местных советов, проректора одного из вузов, сотрудника таможни и прокуратуры за 2015–2016 годы.Кроме этого, НАПК решило провести полную проверку деклараций за 2015–2017 годы еще восьми госслужащих, между которых народные депутаты Евгений Мураев (внефракционный) и Вячеслав Богуслаев ("Воля народа").Проверку декларации народного депутата Дениса Омельяновича (Оппозиционный блок) за 2015–2016 годы продлили на 30 дней.Полностью проверить декларации президента, многих членов Кабмина, ряда народных депутатов и топ-чиновников НАПК решило 10 апреля. 8 июня срок проверки декларации Порошенко был продлен.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. 31 марта 2018 года завершилось е-декларирование доходов за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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