Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило
результаты полных проверок деклараций 13 должностных лиц, включая
президента Петра Порошенко. НАПК утвердило итоги проверки
декларации Порошенко и Зубко Фото: Національне агентство з питань
запобігання корупції – НАЗК / Facebook Также завершена полная
проверка деклараций депутатов местных советов, проректора одного из
вузов, сотрудника таможни и прокуратуры за 2015–2016 годы.Кроме
этого, НАПК решило провести полную проверку деклараций за 2015–2017
годы еще восьми госслужащих, между которых народные депутаты
Евгений Мураев (внефракционный) и Вячеслав Богуслаев ("Воля
народа").Проверку декларации народного депутата Дениса Омельяновича
(Оппозиционный блок) за 2015–2016 годы продлили на 30
дней.Полностью проверить декларации президента, многих членов
Кабмина, ряда народных депутатов и топ-чиновников
НАПК решило 10 апреля. 8 июня срок проверки декларации
Порошенко был продлен.Введение электронного
декларирования было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной. 31
марта 2018 года завершилось е-декларирование доходов за 2017
год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства
или местного самоуправления.
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