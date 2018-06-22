|Королева Єлизавета образилась на батька Меган Маркл
|22.06.2018 21:13
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Нещодавно в ЗМІ з'явилось інтерв'ю батька Меган Маркл, в якому він зізнався, що брав гроші за інформацію, яку зливав пресі перед весіллям своєї дочки з британським принцем.
Але ще більше Єлизавету ІІ образило те, що Томас Маркл відкрив подробиці стосунків герцогів Сассекських. Тато Меган переказав журналістам свої телефонні розмови з Гаррі і розповів про особисті стосунки Меган і принца.
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