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Королева Єлизавета образилась на батька Меган Маркл
22.06.2018 21:13
Британський правитель не на жарт розізлилась.

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Нещодавно в ЗМІ з'явилось інтерв'ю батька Меган Маркл, в якому він зізнався, що брав гроші за інформацію, яку зливав пресі перед весіллям своєї дочки з британським принцем.

Але ще більше Єлизавету ІІ образило те, що Томас Маркл відкрив подробиці стосунків герцогів Сассекських. Тато Меган переказав журналістам свої телефонні розмови з Гаррі і розповів про особисті стосунки Меган і принца.

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