В четвертьфинале WTA турнира в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила 30-й ракетке мира румынке Михаэль Бузарнеску - 3:6, 2:6,передает со ссылкой на .

Между собой теннисистки впервые сыграли в этом году. На "Ролан Гаррос" украинка уступила в двух сетах. Теперь счет в личных встречах 2: 0 в пользу румынки.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко на отказ проиграла 24-й ракетке мира Барборе Стрицовий из Чехии - 5:7, 0:3, сообщает Трибуна.

В полуфинале Бузарнеску сыграет с победительницей пары Гергес - Квитова.

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