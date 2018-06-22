Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, передает

В начале слушания защита обратилась в суд с ходатайством о допросе свидетеля, который может предоставить объяснения по существу дела.

Этого свидетеля, по словам стороны обвинения, нет в материалах дела и он не был допрошен в ходе следствия.

Однако следственный судья отказал защите в допросе свидетеля. Он пояснил, что сейчас суд рассматривает вопрос, связанный с целесообразностью изменения меры пресечения.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 июля 2018 года.

Как сообщал Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира