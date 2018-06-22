Одному из подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн, второму – круглосуточный домашний арест. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пострадавшим украинским офицером оказался Станислав Керод Фото: Solomiia Bobrovska / Facebook "По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры №1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц)", – написал Лысенко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2061414890774207 По его словам, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн, второму – круглосуточный домашний арест.Прокуратура не согласилась с решением суда по последнему из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу, добавил Лысенко.18 июня спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что неизвестные избили двух офицеров Государственной пограничной службы из-за их просьбы предоставить меню на украинском языке в кафе в Мариуполе Донецкой области. Бобровская сообщила, что пострадавшего подполковника зовут Станислав Керод. Он – уроженец Донбасса, руководит комендатурой пропускного пункта в поселке Сартана. По словам Бобровской, на пограничника напал Алексей Бужор, который организовывал доставку титушек в Киев.Администрация кафе RedCups RDCP Lounge в Мариуполе, где произошла драка, сообщила, что инцидент случился из-за агрессивного поведения пограничников.После конфликта с участием двух офицеров в кафе Мариуполя полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых.Бывший заместитель главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская сообщила, что третий нападавший – Бужор – выехал в Крым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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