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На Гребенщикова напали во время концерта в Киеве
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22.06.2018 21:21
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На Гребенщикова напали во время концерта в Киеве Российский
музыкант Борис Гребенщиков вместе со своей группой
«Аквариум» 22 июня дал бесплатный концерт на Пейзажной
аллее в украинской столице.Но не все оценили такой
дружеский жест со стороны БГ. Как пишут украинские СМИ,
на импровизированную сцену выскочил активист с каким-то
плакатом и начал кричать оскорбления в адрес Гребенщикова
и его музыкантов. Как выяснилось, хулиган обвинял БГ
в «пророссийской позиции». Но злоумышленника оперативно
задержали, после чего выступление продолжилось.Гребенщиков так
прокомментировал ситуацию. «Дай ему Бог прийти в себя
и почувствовать себя лучше сегодня», — сказал он.Стоит
отметить, что в настоящее время Гребенщиков гастролирует
по Украине. 18 июня он выступил в Харькове,
а 24 июня собирается выступить
в Одессе.А недавно Гребенщиков
даже размышлял о том,
а не выступить ли ему в Крыму, Донецке
и Луганске. Возможно именно следовательно сегодня на него
напал некий активист.Справка «СП»Борис Борисович Гребенщиков
(псевдоним — БГ) родился 27 ноября 1953 года
в Ленинграде. Русский поэт и музыкант, композитор, певец
и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников
русской рок-музыки.Награждён Орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (13 ноября 2003) —
за большой вклад в развитие музыкального искусства.
Лауреат Царскосельской художественной премии (2002). Лауреат премии
«Триумф» (1997).
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