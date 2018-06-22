На Гребенщикова напали во время концерта в Киеве Российский музыкант Борис Гребенщиков вместе со своей группой «Аквариум» 22 июня дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в украинской столице.Но не все оценили такой дружеский жест со стороны БГ. Как пишут украинские СМИ, на импровизированную сцену выскочил активист с каким-то плакатом и начал кричать оскорбления в адрес Гребенщикова и его музыкантов. Как выяснилось, хулиган обвинял БГ в «пророссийской позиции». Но злоумышленника оперативно задержали, после чего выступление продолжилось.Гребенщиков так прокомментировал ситуацию. «Дай ему Бог прийти в себя и почувствовать себя лучше сегодня», — сказал он.Стоит отметить, что в настоящее время Гребенщиков гастролирует по Украине. 18 июня он выступил в Харькове, а 24 июня собирается выступить в Одессе.А недавно Гребенщиков даже размышлял о том, а не выступить ли ему в Крыму, Донецке и Луганске. Возможно именно следовательно сегодня на него напал некий активист.Справка «СП»Борис Борисович Гребенщиков (псевдоним — БГ) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Русский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки.Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 ноября 2003) — за большой вклад в развитие музыкального искусства. Лауреат Царскосельской художественной премии (2002). Лауреат премии «Триумф» (1997). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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