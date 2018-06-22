Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию Порошенко поддержал назначение Александра Куця Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця. Фото: dn.gov.ua 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 он стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Напомним, Павел Жебривский заявлял , что Донецкую область возглавит Александр Куц. Также, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро . Добавим, по словам председателя НАБУ Артема Сытника, назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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