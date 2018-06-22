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Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию
22.06.2018 21:23
Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию
Порошенко поддержал назначение Александра Куця
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.
Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию Фото: dn.gov.ua

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

В августе 2017 он стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Павел Жебривский заявлял , что Донецкую область возглавит Александр Куц.

Также, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского  аудитором Национального антикоррупционного бюро .

Добавим, по словам председателя НАБУ Артема Сытника, назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины  не отвечает  критериям положений закона о бюро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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