|Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию
|22.06.2018 21:23
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Порошенко поддержал назначение Александра КуцяПрезидент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.
Фото: dn.gov.ua
41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.
В августе 2017 он стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Павел Жебривский заявлял , что Донецкую область возглавит Александр Куц.
Также, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро .
Добавим, по словам председателя НАБУ Артема Сытника, назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.
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