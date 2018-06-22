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ФК "Полтава" объявил о роспуске команды и отказе играть в Премьер-лиге
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22.06.2018 21:28
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Руководство футбольного клуба "Полтава" заявило о несогласии с
решением УПЛ не аттестовать клубный стадион и отказалось принимать
участие в чемпионате Украины 2018/2019 годов. "Полтава" в мае
пробилась в Премьер-лигу через переходные матчи Фото: fcpoltava.com
Все трудовые соглашения с футболистами разорваны, сообщает
официальный сайт клуба.22 июня президент "Полтавы" Леонид Соболев
подтвердил клубному сайту, что команда не будет принимать
участие в профессиональных соревнованиях сезона 2018/2019 годов."Мы
не будем играть в Премьер-лиге или иных профессиональных
соревнованиях. Главная причина – невозможность выполнения
требований комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения
соревнований Федерации футбола Украины относительно устранения
недостатков на стадионе "Локомотив". Хочется поблагодарить наших
коллег из "Ворсклы" за то, что они готовы были предоставить нам
свою арену. Из-за подготовки стадиона к матчам Лиги Европы мы там
могли сыграть не более двух-трех игр. Играть в других городах мы не
собираемся, поскольку играем прежде только для наших
болельщиков", – заявил Соболев.В УПЛ заявили, что позиция
клуба "не до конца понятна"."5 июня ФК "Полтава" был принят в
состав участников УПЛ и получил аттестат для участия в
соревнованиях. Как указано в аттестате, клуб заявил в качестве
основного домашнего стадиона стадион "Ворскла" имени Алексея
Бутовского. Исходя из этого, УПЛ при жеребьевке плана-календаря
соревнований сезона 2018/2019 годов предприняла шаги для разведения
ФК "Полтава" и ФК "Ворскла" в календаре с целью обеспечения
безопасного и беспрепятственного проведения домашних матчей обоих
клубов", – говорится в сообщении на сайте лиги.УПЛ попросила
"Полтаву" уточнить позицию относительно отказа принимать участие в
чемпионате, который стартует 22 июля.В мае "Полтава" впервые в
своей истории завоевала путевку в УПЛ, обыграв в переходных матчах
одесский "Черноморец" – 0:1, 3:0 (в дополнительное время).
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