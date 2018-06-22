Руководство футбольного клуба "Полтава" заявило о несогласии с решением УПЛ не аттестовать клубный стадион и отказалось принимать участие в чемпионате Украины 2018/2019 годов. "Полтава" в мае пробилась в Премьер-лигу через переходные матчи Фото: fcpoltava.com Все трудовые соглашения с футболистами разорваны, сообщает официальный сайт клуба.22 июня президент "Полтавы" Леонид Соболев подтвердил клубному сайту, что команда не будет принимать участие в профессиональных соревнованиях сезона 2018/2019 годов."Мы не будем играть в Премьер-лиге или иных профессиональных соревнованиях. Главная причина – невозможность выполнения требований комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины относительно устранения недостатков на стадионе "Локомотив". Хочется поблагодарить наших коллег из "Ворсклы" за то, что они готовы были предоставить нам свою арену. Из-за подготовки стадиона к матчам Лиги Европы мы там могли сыграть не более двух-трех игр. Играть в других городах мы не собираемся, поскольку играем прежде только для наших болельщиков", – заявил Соболев.В УПЛ заявили, что позиция клуба "не до конца понятна"."5 июня ФК "Полтава" был принят в состав участников УПЛ и получил аттестат для участия в соревнованиях. Как указано в аттестате, клуб заявил в качестве основного домашнего стадиона стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Исходя из этого, УПЛ при жеребьевке плана-календаря соревнований сезона 2018/2019 годов предприняла шаги для разведения ФК "Полтава" и ФК "Ворскла" в календаре с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного проведения домашних матчей обоих клубов", – говорится в сообщении на сайте лиги.УПЛ попросила "Полтаву" уточнить позицию относительно отказа принимать участие в чемпионате, который стартует 22 июля.В мае "Полтава" впервые в своей истории завоевала путевку в УПЛ, обыграв в переходных матчах одесский "Черноморец" – 0:1, 3:0 (в дополнительное время). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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