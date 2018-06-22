В течение двух дней гостей Княжества "Киевская Русь" ждет насыщенная развлекательная программа

В "Парке Киевская Русь" в окружении уникальной средневековой архитектуры, в полномасштабном городе Древнем Киеве Х века можно будет по-настоящему насладиться шедеврами деревянного зодчества наших великих предков. На территории более 20 га воспроизводятся сооружения и здания, которые существовали в Киеве тысячу лет назад во времена князя Владимира.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

В течение двух дней с 13:45 и до вечера гостей Княжества "Киевская Русь" ждет насыщенная развлекательная программа с театрализованными постановками по мотивам древнеславянских легенд, выступлениями конно-трюкового театра, рыцарскими боями, ярким вечерним шоу. В течение двух дней посетители смогут не только наблюдать за действом, но и приобщиться к веселью, приняв участие в интересных конкурсах, флэш-мобах, танцевальных мастер-классах и воспалительных хороводах.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

В субботу, 23 июня, пройдет шоу-конкурс "Амазонки". Эта часть программы будет интересна не только мужчинам, но и мамам с детьми. Ведь это не типичный конкурс красоты, а яркое шоу, во время которого в увлекательной форме девушки продемонстрируют эрудицию и знание истории Киевской Руси, физическую подготовку во время спортивного квеста, пластичность и умение плясать во время воспалительного флэш-моба. И конечно, появятся во всей красе во время дефиле в средневековых платьях и костюмах на свободную тематику. В субботу можно будет не только насладиться программой с участием девушек, театра и конных выступлений, но и еще и поболеть за одну из "красных девиц".

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Авторитетное жюри во главе с Киевским князем выберет обладательницу титула "Амазонка", а также двух вице-мисс. А гости Древнего Киева решат, кто из участниц получит титул "Амазонка зрительских симпатий". В завершение программы зрителей ждет фаер-шоу!

В воскресенье, 24 июня, состоится конно-трюковой шоу "От князя". Главными героями на нем будут породистые лошади с Княжеского конюшни. Эти лошади исторических пород станут главным украшением этого дня, ведь привезенные они из разных уголков мира. Более того, представителей некоторых пород в Украине можно увидеть только в Княжестве "Киевская Русь".

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Всадники Князя Киевского подготовили интересную и увлекательную программу, во время которой покажут конные розьиздкы, построение, продемонстрируют мастерство владения холодным оружием, элементы прикладной джигитовки (трюки на лошадях) и элементы конного рыцарского турнира. Кроме того, точки зрения гостей представят древнее боевое искусство, возрождается в "Парке Киевская Русь" - верховую стрельбу из лука. Конно-луговое "троеборье" пройдет в следующих направлениях: классическая стрельба, командная стрельба и княжеское охоты.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Ярким бонусом к зрелищной программы станут настоящие средневековые бои в рамках Межрегионального турнира "Витязь Киевского Детинца". Ориентировочно с 14:00 до 16:00 на Детинце Киева рыцари-спортсмены сойдутся в одиночных боях, а около 16:30 на большом ристалище Предградье - в групповых соревнованиях "5х5". Гостей ждут полно поединки в настоящих рыцарских доспехах, с использованием средневекового оружия. Соорганизатором соревнований выступает Всеукраинская федерация средневекового боя.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

И, как всегда, посетителей Древнего Киева ждет непосредственное общение с прекрасными лошадьми, которых можно погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже. А еще - примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить оригинальную фотосессию, пострелять из лука, отчеканить монету "на счастье", посетить музеи средневековой музыки, исторического костюма и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения, средневековую застенок. Любителей активного отдыха ждет захватывающий канатный спуск "Политайло" и Лесное озеро, где в прохладе леса под пение птиц можно организовать пикник. Для мам с детьми работать детский локация с кукольным театром. А приобрести интересные сувениры, средневековые талисманы и "Древнеславянский разговорник" можно будет на ярмарке мастеров и в магазине.

Полакомиться блюдами и напитками, приготовленными как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, питьевой и в беседках на свежем воздухе. Также есть возможность остаться с ночевкой в ​​доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Фото: пресс-служба Парке Киевская Русь

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:45 и продлится ориентировочно до 20:00 в субботу и до 19:00 в воскресенье.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен близко от Киева - только в 45 минутах езды - в с. Копачев, Обуховский район, Киевская область. Цена билета - 150 грн., Для пенсионеров и студентов - 100 грн., Для детей школьного возраста - 50 грн., Дошкольники - бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.