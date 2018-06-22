Шевченковский районный суд Киева отказал защите в изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко. Такое решение огласил следственный судья, передает

"В удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а также по применению личного поручительства ... отказать", - сказал судья.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 июля 2018 года.

Как сообщал Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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