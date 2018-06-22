Украинская актриса Римма Зюбина сообщила, что написала заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову письмо на сайте Федеральной службы исполнения наказаний и получила ответ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 20 июня Зюбина написала Сенцову Фото: Римма Зюбіна / Facebook Актриса отметила, что 20 июня написала Сенцову электронное письмо на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, а сегодня утром получила ответ."Чувствую себя более менее, только слабость сильная. Пока держусь и не унываю. Привет всем нашим", – процитировала Зюбина письмо Сенцова. https://www.facebook.com/z.rimma.z/posts/1853153521374000 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.Сегодня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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