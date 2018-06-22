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На антипрезидентских протестах в Никарагуа погибли 212 человек
22.06.2018 21:39
На антипрезидентских протестах в Никарагуа погибли 212 человек
Раненые около 1300
В Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги число жертв возросло до 212.
На антипрезидентских протестах в Никарагуа погибли 212 человек Фото: afp.com

Об этом заявили в Межамериканской комиссии по правам человека, сообщает AFP.

Ранения получили около 1300 человек.

Массовые протесты в Никарагуа начались 18 апреля из-за планов правительства реформировать систему социального обеспечения. Она предусматривала повышение ставки отчислений на социальное страхование до 22,5% для около 700 тыс. человек.

Волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Протесты заставили его отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу. Несмотря на уступки власти митингующие призывают к перевыборам.

На этой неделе в Никарагуа остановились переговоры по мирному урегулированию кризиса после того, как представители от оппозиции и медиаторы от католической церкви ушли из встречи.

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