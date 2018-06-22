Об этом заявили в Межамериканской комиссии по правам человека, сообщает AFP.

Ранения получили около 1300 человек.

Массовые протесты в Никарагуа начались 18 апреля из-за планов правительства реформировать систему социального обеспечения. Она предусматривала повышение ставки отчислений на социальное страхование до 22,5% для около 700 тыс. человек.