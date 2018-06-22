|Баскетболисты сборной Украины нанесли поражение Израиля
|22.06.2018 21:41
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Украинская национальная сборная по баскетболу провела гостевой контрольный поединок с Израилем в рамках подготовки к первому отборочному циклу чемпионата мира-2019, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
С первых минут в старте
сборной Украины вышли Джетер — Пустозвонов — Конев —
Бобров — Кравцов. Наша команда удачно начала матч и,
несмотря на 8 потерь в дебюте игры, уверенно
выиграла стартовую 10-минутку. Наши ребята реализовали
66 процентов бросков с игры в то время как
хозяева забросили лишь 20 процентов попыток. Первая четверть
убедительно по Украине — 20:7.
Третья четверть началась не слишком оптимистично: Израиль оформил рывок 13: 3, но украинцы вовремя нашли ответ соперника в виде точного дальнего от Пустозвонова и 8 подряд очков от Джетера, который отметился двумя дальними бросками.
Начало четверти — на этот раз заключительной — опять же выиграли хозяева. Израиль оформил очередной рывок, выиграв первую половину 10-минутки 18:9, и сравняв счет в матче. Но, как оказалось, это была последняя попытка подопечных Одеда Катташа выйти в лидеры — “желто-голубые” не позволили сопернику довести камбэк до конца.
Усилиями Кравцова и Пустового Украина ответила мини-рывком 7:0, благодаря которому удержала преимущество в этом матче — 85:83.
Статистика игроков Украины: Джетер 14 + 6 передач — 7 потерь, Пустозвонов 4 + 5 подборов, Конев 3 + 3 подбора, Бобров 9 + 10 подборов + 5 передач — 4 потери, Кравцов 13 + 8 подборов — старт, Пустовой 14 + 6 подборов — 5 потерь, Липовый 9 + 8 подборов — 3 потери, Мишула 8, Лукашов 5 + 6 передач + 3 подбора — 4 потери Зайцев 3 + 3 подбора, Петров, Беликов 0, Рябчук 0.
Добавим, что второй контрольный поединок против Израиля сборная Украины проведет 23 июня, но эта игра будет проходить в закрытом режиме.