"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 22 июня. Ключевые новости пятницы Фото: president.gov.ua, Заир Смедля / Facebook, Save Oleg Sentsov / Facebook Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что арестант в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании. Из-за провокаций со стороны руководства симферопольского СИЗО украинский активист Владимир Балух отказался от сухарей и перешел на воду. Украинский омбудсмен Людмила Денисова потребовала доступа к активисту и призвала Международный комитет Красного Креста предоставить ему квалифицированную помощь.МИД Украины требует от РФ допустить к Балуху украинских врачей.22 июня президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця новым главой Донецкой облгосадминистрации. Куць с первых дней АТО находился на Донбассе в составе боевых групп, заявил президент.Сегодня во время заседания суда 25 человек, между которых предприниматели, участники общественных организаций, волонтеры, попросили взять внефракционного нардепа Надежду Савченко на поруки.Суд отказался сменить меру пресечения Савченко на домашний арест.Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Кроме того, Украина расширила санкционный список лиц, причастных к организации незаконных выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму.По окончании украинско-венгерских консультаций, которые сегодня прошли в Закарпатье, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прогрессе в переговорах относительно украинского закона об образовании.Венгрия дала согласие на саммит Украина – Грузия – НАТО, но пока блокирует двусторонний саммит Украины с Альянсом.Генеральная Ассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". В резолюции, на принятии которой настаивала Молдова, говорится "о полном и безоговорочном" выводе российского контингента с территории этой страны.Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против Северной Кореи в связи с риском распространения используемых для производства ядерного оружия материалов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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