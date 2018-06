Отец маленькой девочки из Гондураса, фотография которой на обложке журнала Time стала символом бедственного положения нелегальных иммигрантов, заявил, что его дочь не была разлучена со своей матерью после того, как их задержали на границе США и Мексики в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, которая связалась с отцом ребенка, информирует Time в четверг разместил на своем сайте обложку нового номера: фотоколлаж с Трампом и двухлетней девочкой из Гондураса, мать которой была задержана на границе США и Мексики. На обложке над девочкой Трамп безучастно смотрит на плачущего ребенка, рядом стоит подпись: “Добро пожаловать в Америку”. Как пояснила редакция журнала, фотография девочки из Гондураса стала на этой неделе символом дебатов по миграционной политике. Причиной общественной дискуссии стала практика разлучения детей и родителей, задержанных в рамках проводимой администрацией Трампа жесткой линии по борьбе с миграцией, получившей название “политика нулевой терпимости”. Отец девочки Денис Хавьер Варела Эрнандес, находящийся в Гондурасе, узнал свою дочь на фото, опубликованном в мировых СМИ и широко разошедшемся в интернете. Мужчина знал, что американские пограничники разлучают задержанных на границе нелегальных мигрантов с их детьми, и начал беспокоиться, что такая же судьба постигла его дочь и жену. По словам Эрнандеса, он навел справки и узнал, что его жена, 32-летняя Сандра Санчес, и дочь Янела вместе находятся в заключении в пункте содержания незаконных иммигрантов в городе Макаллен в штате Техас. Отец узнал, что его дочь не была разлучена с матерью. Информацию, которую сообщил Эрнандес, подтвердили официальные представители пограничной службы США, а также заместитель министра иностранных дел Гондураса Нелли Херес. Отец девочки заявил газете, что он горд, что его дочь стала символом “нарушений прав человека”, происходящих на границах США, и что это помогло убедить президента США Дональда Трампа отменить практику разлучения мигрантов с детьми. Несмотря на то, что его дочь не была разлучена с матерью, это произошло с другими детьми, сказал мужчина. Эрнандес выразил надежду, что власти США предоставят убежище его жене и дочери и что он сможет вслед за ними приехать в Америку. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу высказала возмущение тем, что политики из Демократической партии США и средства массовой информации, опубликовавшие фотографию Янелы, утверждали, что она была разлучена с матерью, не проверив, так ли это. “Это позор, что демократы и СМИ использовали фото маленькой девочки, чтобы добиться своих целей, — написала Сандерс на своей официальной странице в сети Twitter. — Ее не разлучали с мамой. Единственное разделение, которое тут произошло, — это разделение с фактами”. It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk — Sarah Sanders (@PressSec) 22 червня 2018 р. Как сообщал Трамп подписал приказ о прекращении практики развода семей нелегальных иммигрантов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



