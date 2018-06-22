22 июня Генеральная Ассамблея приняла резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Решение поддержали 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает со ссылкой на .

Россию призывают вывести свои войска из непризнанного Приднестровья.

"В полном соответствии с правилами, безоговорочно и незамедлительно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил с территории Приднестровья ", - говорится в призыве. От требуют действовать в ответственности с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Председатель Себастьян Курц поддерживает предоставление Приднестровью особого статуса. Об этом он заявил во время своего визита в Молдову 4 февраля. "Сейчас целесообразно предоставить особый стату Приднестровью, но суверенитет Молдовы соблюдать", - цитирует Курца DW.

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