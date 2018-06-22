В рамках эксперимента Facebook запустил платные услуги в группах для родителей, сообществах о готовке и уборке дома. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Facebook позволит взимать с подписчиков ежемесячную плату за доступ Фото: ЕРА "Администраторы вкладывают свое время и энергию в поддержку своих групп, а некоторые сказали нам, что им нужны такие возможности. Сегодня мы тестируем подписки с небольшим количеством групп", – заявили в компании.Первыми опыт запустят в группах для родителей, сообществах о готовке и уборке дома. Бесплатные группы изменения не затронут. Однако они смогут запускать платные подгруппы.Управлять подпиской можно будет через приложение Facebook для iOS и Android.В компании считают, что новая функция поможет администраторам, которые тратят много времени на работу с контентом, зарабатывать на этом деньги. Подписки также помогут профинансировать офлайн-активности групп.Пока что опыт распространяется только на мобильную версию, а Facebook не взимает комиссии за оформление подписок.Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом. В настоящий момент она является крупнейшей в мире. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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