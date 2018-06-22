В рамках эксперимента Facebook запустил платные услуги в группах
для родителей, сообществах о готовке и уборке дома. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Facebook позволит взимать с
подписчиков ежемесячную плату за доступ Фото: ЕРА "Администраторы
вкладывают свое время и энергию в поддержку своих групп, а
некоторые сказали нам, что им нужны такие возможности. Сегодня мы
тестируем подписки с небольшим количеством групп", – заявили в
компании.Первыми опыт запустят в группах для родителей, сообществах
о готовке и уборке дома. Бесплатные группы изменения не затронут.
Однако они смогут запускать платные подгруппы.Управлять подпиской
можно будет через приложение Facebook для iOS и Android.В компании
считают, что новая функция поможет администраторам, которые тратят
много времени на работу с контентом, зарабатывать на этом деньги.
Подписки также помогут профинансировать офлайн-активности
групп.Пока что опыт распространяется только на мобильную версию, а
Facebook не взимает комиссии за оформление подписок.Социальная сеть
Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом. В настоящий
момент она является крупнейшей в мире.
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