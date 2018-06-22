ЕС должен уменьшить или отменить "давно введенные" пошлины и торговые ограничения на продукцию из США, иначе Штаты введут новые пошлины

Теперь речь идет про 20% пошлины на автомобили из Евросоюза в случае, если ЕС вскоре не снизит ли не отменит "давно введенные" пошлины и торговые ограничения на продукцию из США.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Производит их здесь!", - подчеркнул глава Белого дома европейские компании.

Как отмечает DW, по данным американского министерства торговли, в 2017 году в денежном объеме импорт автомобилей из ЕС - почти на 43 млрд долларов - составлял около 22% от общего, примерно половина из него приходится на Германию. В прошлом году из Евросоюза в США продали более чем 1,1 млн автомобилей, 500 тыс. из них - немецкие.

Месяц назад власть США инициировала расследование в отношении того, составляет ли импорт автомобилей угрозу для национальной безопасности США. Министр торговли США Уилбур Росс накануне отметил, что министерство планирует завершить это расследование в конце июля или в августе.

Напомним, штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США приобрели силу 22 июня как реакция на решение Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики.

Президент США 8 марта официально объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% ввозной пошлины на алюминий . Для ЕС сначала было сделано исключение, а впоследствии Трамп продлил особый режим для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Однако с 1 июня пошлины для ЕС все же были введены .