С участием нидерландского арбитра Бьорна Кёйперса состоялся поединок второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете Е между национальными командами Бразилии и Коста-Рики, передает

“Селесао” долгое время не могли ничего поделать с крепким орешком — Коста-Рикой. Лишь в дополнительное к матчу время одни из фаворитов Мундиаля сумели дважды расписаться в воротах оппонента.

Сначала ловким и первым на мяче в чужой зоне оказался Коутиньо, который одним додиток отправил игровой снаряд в цель. Вскоре после прострела Дугласа Косты мяч в пустые ворота отправил Неймар — 2:0.

Примечательно, что Коутиньо признали лучшим игроком встречи.

Добавим также, “селесао” с 4-мя очками возглавили группу Е, но у сербов (3) игра в запасе. Коста-Рика потеряла шансы на выход из группы (0).

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