Армия обороны Израиля 21 июня опубликовала на своей странице в Facebook ролик с видеоинструкцией по изготовлению зажигательной "бомбы-презерватива", который запустили в палестинских соцсетях. На записи рассказывают, как из подручных средств сделать бомбу, которую на воздушном шаре из презерватива можно запустить для поджога израильских посевов. Якобы при помощи этого устройства было организовано более 400 пожаров. Ролик за сутки посмотрели более 164 тыс. раз. При этом презерватив в нем предлагают надуть углекислым газом, который тяжелее воздуха. | Израильские военные научили террористов делать "бомбы-презервативы" Фото: Israel Defense Forces / Facebook видео Фото: Israel Defense Forces / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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