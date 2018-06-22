Футбольная сборная Нигерии нанесла поражение Исландии в игре второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу, передает корреспондент

Герой баталии стал нападающий африканской команды Муса. На 49 минуте он принял мяч и с другой соприкосновения зарядил его под перекладину. Далее форвард дальним ударом попал в перекладину, а на 75 минуте установил окончательный результат — 2:0.

Примечательно, что во втором тайме Гильфи Сигурдссон не забил пенальти, назначенный за помощью VAR.

Добавим также, в группе D после двух туров 6 очков в Хорватии, которая проходит дальше, 3 очка имеют нигерийцы и по 1-му у Аргентины и Исландии.

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