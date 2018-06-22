Принятие президентом санкционного списка российских партий и учреждений, таких как , произошло после двух лет с момента события, к которому он привязан. А именно выборов в Крыму в 2016 году.

Об этом рассказал политолог Петр Олещук,передает со ссылкой на .

"Это выглядит как очередной информационный повод. Президент уже де-факто начинает вести свою предвыборную кампанию. Она базируется на идее, что именно он является залогом сохранения суверенитета Украины в противостоянии с Россией. Для политтехнологов президента важно поддерживать информационный тонус. Постоянно напоминать об определенных вещах гражданам, чтобы выстроить ассоциативный ряд. Тогда у людей закрепится идея, что равно борьба против России. И именно на его личности держится вся санкционная политика", - объясняет он.

Эти санкции не будут существенно влиять ни на экономическую, ни на политическую жизнь , считает знаток.

"Российские партии, о которых идет речь, и так не могут работать на территории Украины с объективных причин. Их просто не воспринимает абсолютное большинство населения. Это символический акт поддержки подобных санкций со стороны . Ведь как они могли принять, а мы - нет", - говорит Петр Олещук.

По его мнению, Россия в свою очередь тоже может ввести похожие санкции.

"Но, объективно, если нашим партиям запретят работать на территории , это сильно их огорчит? Вряд ли. Для российской стороны это выглядит так же. Это просто дуэль символических мер, которые реально ни на что не влияют", - добавляет политолог.

Санкционный список Украины по увеличился до 1759 физических и 786 юридических лиц. В него в частности попали российские партии и ряд предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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