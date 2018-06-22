Обладатель Кубка чемпионов "Реал" (Мадрид) сообщил о подписании контракта с 19-летним украинским голкипером Андреем Луниным, ранее выступавшим за "Зарю". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лунин получил известность, играя за "Зарю" в Лиге Европы Фото: ЕРА "Достигнуто соглашение с "Зарей" о переходе Андрея Лунина. Он заключил договор с "Реалом" сроком на шесть лет", – сказано в сообщении.Клубный сайт мадридцев обращает внимание, что рослый украинский голкипер (191 см) уже провел один матч за национальную сборную своей страны, хотя ему только 19 лет.Лунин стал первым новичком "Реала", подписанным после прихода нового тренера, Хулена Лопе Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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