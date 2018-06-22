|Москалькова призвала российских тюремщиков пустить Денисову в Сенцову
|22.06.2018 22:11
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбe о допуске ее и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к заключенному режиссеру Олегу Сенцову. Об этом Москалькова сообщила в своем Instagram, передает .
"Во время беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору ФСИН письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной", - написала Москалькова.
Также она передала Денисовой письмо, в котором содержится просьба о содействии с посещением заключенного в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского.