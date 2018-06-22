Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбe о допуске ее и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к заключенному режиссеру Олегу Сенцову. Об этом Москалькова сообщила в своем Instagram, передает .

"Во время беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору ФСИН письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной", - написала Москалькова.

Также она передала Денисовой письмо, в котором содержится просьба о содействии с посещением заключенного в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского.

В русле обсуждения проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишение свободы на уровне глав государств, встретилась с уполномоченным по правам человека верховной рады Украины Людмилой Денисовой и передала ей письмо с просьбой о содействие в посещения содержащегося под стражей на Украине Кирилла Вышинского. В ходе беседы проинформировала свою коллегу в том, что направила директору Федеральной Службы исполнения наказаний письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной. # УПЧ # уполномоченныйпоправамчеловекаврф # Москалькова # правачеловека Публикация от Татьяна Москалькова (@ moskalkova.official) 22 Июн 2018 в 8:45 PDT

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