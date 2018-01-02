Гройсман: Необходимо провести обследование отремонтированных дорог и привлечь к ответственности выполнивших ремонт некачественно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо провести обследование отремонтированных автодорог и привлечь к ответственности тех, кто выполнил ремонт некачественно.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства.

В.Гройсман отметил, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн.

План ремонта дорог на 2018 год учитывает восстановление и строительство дорог как местного значения, так и государственного значения.

В частности, речь идет о коридоре "Go Highway", проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении востока и юга.

Стороны договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде только, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.

"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - приводит пресс-служба слова премьера.

Глава правительства также сообщил, что в ближайшие дни проведет аналогичное совещание с руководителями областей, чтобы определить степень готовности местных органов власти к выполнению дорожных планов.