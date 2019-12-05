Потому что мы всерьёз думаем, что самые хитрые. Что нам можно безнаказанно беспредельничать.
Что можно выйти под залог, а потом и вовсе спустить все на тормозах. Что заплатит всегда кто-то другой.
И действительно, всегда платит кто-то случайный. Ребёнок, студент, воспитатель, мчс-ник, турист...
... В Одессе в третий раз подряд случается масштабный и несчастный пожар.
Буквально летом сгорел отель Токио, где было много погибших.
И где абсолютно плевать было на противопожарную безопасность. А владелец уже под небольшим залогом на свободе и рассуждает... ага, о том самом заговоре против него конкурентов.
Ну да, точно - это же конкуренты не позволяли ему вместо сарая сделать нормальный отель со всеми нормативами по безопасности...
Чуть раньше дотла выгорел детский лагерь Виктория с детьми внутри.
Тот самый лагерь, которой с нашей известной и обязательной помпой открывали мэр Труханов и тогдашнее президентское нечто Порошенко.
Кто-то был реально наказан? Риторический вопрос...
И вот снова большой огонь - в шестиэтажном старом здании на пересечении Пушкинской и Троицкой.
В котором между прочего были размещены два института - морской биологии и археологии, а также колледж экономики. И опять горели дети.
Потому что здание не отапливалось и было много самодельных приборов.
И никакой реальной противопожарки.
В итоге десятки пострадавших, безумные прыжки из окон, паника, многочасовое неудачное тушение. И тишина о причинах...
... Причина любой нашей трагедии всегда одна и та же.
Банальная коррупция максимально дополненная откровенным головотяпством и саботажем.
Одни - те, которые должны испытывать, просто выставляют ценники за закрытые глаза.
Другие - те, которые должны следить за эксплуатацией, минимизируют любые расходы или просто равнодушно относятся к комфорту и той же безопасности.
В итоге наши города буквально забиты потенциально взрывоопасными объектами.
Но мы делаем вид, что все OK. Приезжайте, отдыхайте, учитесь в наших гостеприимных городах. Главное - пафоса побольше...
... Тотальная, даже показушная, нарочитая безответственность - вот сердцевина всех ситуативных трагедий.
Не важно, где и что случилось.
Даже в заведомо очевидных случаях, когда человек тупо едет на красный свет и сбивает жертву, все равно у нас начинают говорить - «не все так однозначно!»
А в случаях с пожарами и подавно найти концы не получится.
Все потому, что никто никогда не делает надлежащих выводов. Ни административных. Ни юридических.
И в этот раз не сделает.
Те, кто виноват, как правило, делают и дальше свои карьеры.
Пафосно выступают, избираются и назначаются на должности.
А те, кто безвинный все чаще ходит по лезвию бритвы - повезёт-не повезёт.
Просто потому, что страна такая.
Страна, которой искренне наплевать на настоящую справедливость...