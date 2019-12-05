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Повторно жирной мордой в тот же ужас - запах горелой безнадеги
05.12.2019 10:25

Михаил Подоляк

Опять Одесса. Опять огонь. Опять трагедия. Опять много жертв. Это уже точно кармическое. Чистый бумеранг для жлобов, долго танцующих на чужих жертвах.

 

Повторно жирной мордой в тот же ужас. 

Повторно жирной мордой в тот же ужас - запах горелой безнадеги

Потому что мы всерьёз думаем, что самые хитрые. Что нам можно безнаказанно беспредельничать.

 

Что можно выйти под залог, а потом и вовсе спустить все на тормозах. Что заплатит всегда кто-то другой.

 

И действительно, всегда платит кто-то случайный. Ребёнок, студент, воспитатель, мчс-ник, турист... 
 

 

... В Одессе в третий раз подряд случается масштабный и несчастный пожар.

 

Буквально летом сгорел отель Токио, где было много погибших.

 

И где абсолютно плевать было на противопожарную безопасность. А владелец уже под небольшим залогом на свободе и рассуждает... ага, о том самом заговоре против него конкурентов.

 

Ну да, точно - это же конкуренты не позволяли ему вместо сарая сделать нормальный отель со всеми нормативами по безопасности...

 

Чуть раньше дотла выгорел детский лагерь Виктория с детьми внутри.

 

Тот самый лагерь, которой с нашей известной и обязательной помпой открывали мэр Труханов и тогдашнее президентское нечто Порошенко.

 

Кто-то был реально наказан? Риторический вопрос...

 

И вот снова большой огонь - в шестиэтажном старом здании на пересечении Пушкинской и Троицкой.

 

В котором между прочего были размещены два института - морской биологии и археологии, а также колледж экономики. И опять горели дети.

 

Потому что здание не отапливалось и было много самодельных приборов.

 

И никакой реальной противопожарки.

 

В итоге десятки пострадавших, безумные прыжки из окон, паника, многочасовое неудачное тушение. И тишина о причинах... 
 

 

... Причина любой нашей трагедии всегда одна и та же.

 

Банальная коррупция максимально дополненная откровенным головотяпством и саботажем.

 

Одни - те, которые должны испытывать, просто выставляют ценники за закрытые глаза.

 

Другие - те, которые должны следить за эксплуатацией, минимизируют любые расходы или просто равнодушно относятся к комфорту и той же безопасности.

 

В итоге наши города буквально забиты потенциально взрывоопасными объектами.

 

Но мы делаем вид, что все OK. Приезжайте, отдыхайте, учитесь в наших гостеприимных городах. Главное - пафоса побольше... 
 

 

... Тотальная, даже показушная, нарочитая безответственность - вот сердцевина всех ситуативных трагедий.

 

Не важно, где и что случилось.

 

Даже в заведомо очевидных случаях, когда человек тупо едет на красный свет и сбивает жертву, все равно у нас начинают говорить - «не все так однозначно!»

 

А в случаях с пожарами и подавно найти концы не получится.

 

Все потому, что никто никогда не делает надлежащих выводов. Ни административных. Ни юридических.

 

И в этот раз не сделает.

 

Те, кто виноват, как правило, делают и дальше свои карьеры.

 

Пафосно выступают, избираются и назначаются на должности.

 

А те, кто безвинный все чаще ходит по лезвию бритвы - повезёт-не повезёт.

 

Просто потому, что страна такая.

 

Страна, которой искренне наплевать на настоящую справедливость...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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