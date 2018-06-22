В Харьковской обл. на реке Сухой Торец погибли двое подростков.

19 июня в Барвенковское отделения полиции обратились двое местных жителей. Их дети пошли гулять и не вернулись домой, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области,передает со ссылкой на .

Информацию по данному факту внесли в Единый список досудебных расследований с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Подростки 16-ти и 18-ти лет решили в жаркий день искупаться в местной реке.

22 июня их тела нашли водолазы на дне водоема.

Работники Барвенковского отделения полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области спасатели достали из воды Азовского моря тело 39-летнего мужчины. За него держалась 9-летняя дочь.

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