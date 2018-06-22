Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины проверить законность изъятия образцов крови у народного депутата Украины Надежды Савченко. Такое решение огласил следственный судья, передает

"Обязать досудебный орган немедленно провести исследования фактов, изложенных в заявлении подозреваемой Савченко, относительно насильственных действий во время пребывания под стражей по поводу отобрания образцов крови", - сказал судья.

Адвокат Савченко Александр Шадрин пояснил, что суд поручил провести проверку Главному следственному управлению СБУ.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 июля 2018 года.

Как сообщал Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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