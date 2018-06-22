Руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк уже предупрежден об увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем: Я хотел бы ошибиться Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У нас совсем плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, действительно ликвидирующий департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана. Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации департамента Горбатюка даже не пригласили", – написал Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212853641041873 По его данным, ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей."Отдел процессуальных руководителей департамента Горбатюка будет присоединен к общему департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу, на данный момент неизвестно", – отметил нардеп.Найем добавил, что хотел бы ошибиться, однако пока у него нет информации, которая может опровергнуть полученные сведения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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