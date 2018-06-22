|Найем заявил, что Генпрокуратура намерена ликвидировать ведущий дела Майдана департамент спецрасследований
|22.06.2018 22:31
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https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212853641041873
По его данным, ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей."Отдел процессуальных руководителей департамента Горбатюка будет присоединен к общему департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу, на данный момент неизвестно", – отметил нардеп.Найем добавил, что хотел бы ошибиться, однако пока у него нет информации, которая может опровергнуть полученные сведения.
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