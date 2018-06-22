|Лунин стал вратарем мадридского "Реала"
|22.06.2018 22:33
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Один из топ клубов мира мадридский “Реал” объявил о подписании контракта с голкипером “Зари” и сборной Украины Андреем Луниным, информирует со ссылкой на пресс-службу “королевского клуба”.
Лунин удачно прошел медобследование и подписал шестилетний договор с действующим победителем Лиги чемпионов.
19-летний вратарь перешел в “Зарю” из “Днепра” в 2017 году. По луганский клуб провел 36 матча, 12 из которых отстоял “на ноль”.
Как сообщалось ранее, трансферный переход украинца должен был обойтись “Реалу” в более 10 млн. евро.
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