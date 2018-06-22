Швейцарская команда, уступавшая по ходу матча против сербов, в
самом конце поединка провела победный мяч – 2:1. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Поздний гол Джердана Шакири
решил исход матча Швейцария – Сербия Фото: ЕРА Игра состоялась в
Калининграде.После первого тайма в счете вели сербские футболисты
На 5-й минуте Александар Митрович точно пробил головой.На 52-й
минуте швейцарцы отыгрались благодаря дальнему удару Гранита
Джаки.Незадолго до истечения 90 минут Марио Гавранович вывел
Джердана Шакири один на один с вратарем сербов, и швейцарский
форвард не упустил свой шанс – 2:1.После двух туров в группе Е
сложилась такая ситуация:1. Бразилия – 4 очка, разница мячей
+2.2. Швейцария – 4 очка, разница мячей +1.3. Сербия – 3
очка, разница мячей 0.4. Коста-Рика – 0 очков, разница мячей
-3.В заключительном туре групповой стадии 27 июня Сербия сыграет с
Бразилией, а Швейцария – с Коста-Рикой.
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