Швейцарская команда, уступавшая по ходу матча против сербов, в самом конце поединка провела победный мяч – 2:1. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поздний гол Джердана Шакири решил исход матча Швейцария – Сербия Фото: ЕРА Игра состоялась в Калининграде.После первого тайма в счете вели сербские футболисты На 5-й минуте Александар Митрович точно пробил головой.На 52-й минуте швейцарцы отыгрались благодаря дальнему удару Гранита Джаки.Незадолго до истечения 90 минут Марио Гавранович вывел Джердана Шакири один на один с вратарем сербов, и швейцарский форвард не упустил свой шанс – 2:1.После двух туров в группе Е сложилась такая ситуация:1. Бразилия – 4 очка, разница мячей +2.2. Швейцария – 4 очка, разница мячей +1.3. Сербия – 3 очка, разница мячей 0.4. Коста-Рика – 0 очков, разница мячей -3.В заключительном туре групповой стадии 27 июня Сербия сыграет с Бразилией, а Швейцария – с Коста-Рикой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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