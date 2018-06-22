Чемпион мира в тяжелом весе по версиям World Boxing Council и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) проводит подготовку к финалу World Boxing Super Series (Всемирной боксерской суперсерии) против обладателя титулов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), информирует со ссылкой на Luckypunch.net.

Одним из спарринг-партнеров в тренировочном лагере украинца в Киеве является нигерийский проспект с резиденцией в Великобритании Микаэль Лаваль (6-0, 4 KO).

Лаваль в свои 22 года имеет рост 188 см, а также боксирует в тяжелой весовой категории.

Отметим, что нигериец уже приезжал в лагерь Усика накануне боя украинца против Майриса Бриедиса (23-1, 18 KO).

Напомним, что бой Усик - Гассиев пройдет 21 июля в Москве.

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