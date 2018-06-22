Не зважаючи на те, що Джей Зі і Бейонсе відправилися у світове турне, у них є час на романтичні побачення. Днями їх помітили папараці.







Журналісти помітили зіркових батьків біля входу в The Arts Club - закритий клуб для діячів мистецтв.



Бі виглядала дуже стильно: на ній було вельветове плаття від Майкла Костелло і туфлі від Saint Laurent. І співачка дивно тримає руку на животі. Невже, чутки про вагітність зірки - правдиві?







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