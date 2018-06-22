|Бейонсе і Джей Зі пішли на побачення (ФОТО)
|22.06.2018 22:52
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Журналісти помітили зіркових батьків біля входу в The Arts Club - закритий клуб для діячів мистецтв.
Бі виглядала дуже стильно: на ній було вельветове плаття від Майкла Костелло і туфлі від Saint Laurent. І співачка дивно тримає руку на животі. Невже, чутки про вагітність зірки - правдиві?
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