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Бейонсе і Джей Зі пішли на побачення (ФОТО)
22.06.2018 22:52
Не зважаючи на те, що Джей Зі і Бейонсе відправилися у світове турне, у них є час на романтичні побачення. Днями їх помітили папараці.

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Журналісти помітили зіркових батьків біля входу в The Arts Club - закритий клуб для діячів мистецтв.

Бі виглядала дуже стильно: на ній було вельветове плаття від Майкла Костелло і туфлі від Saint Laurent. І співачка дивно тримає руку на животі. Невже, чутки про вагітність зірки - правдиві?

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