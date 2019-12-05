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Пожар в Одессе: без вести пропали 13 человек
05.12.2019 10:39
Пожар в Одессе - продолжаются поиски 13 пропавших без вести человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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