Украинский военнослужащий подорвался на мине в районе Новотошковского в Луганской области, рассказал представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Военный подорвался на мине Фото: ЕРА "В результате вражеских огневых провокаций ни один украинский военнослужащий не пострадал. Но, к сожалению, без потерь прошедшие сутки не обошлись. В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий подорвался на взрывном устройстве", – отметил Мотузяник.В штабе АТО говорили, что за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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