Украинский военнослужащий подорвался на мине в районе
Новотошковского в Луганской области, рассказал представитель
Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Военный подорвался
на мине Фото: ЕРА "В результате вражеских огневых провокаций ни
один украинский военнослужащий не пострадал. Но, к сожалению, без
потерь прошедшие сутки не обошлись. В районе населенного пункта
Новотошковское один военнослужащий подорвался на взрывном
устройстве", – отметил Мотузяник.В штабе АТО говорили, что за
сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со
стороны боевиков.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23
декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено
новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям
украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли
огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни
разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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