В оккупированном Крыму проходит заседание подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма над украинским активистом Владимиром Балухом. Об этом сообщает со ссылкой на "Крым Реалии".

Балух рассказал об обидах и попытки физического насилия, которое было применено к нему со стороны начальника изолятора временного содержания (ИВС) Валерия Ткаченко.

"Он (Ткаченко - ред.) обращался ко мне сплошными матом. Каждый раз, когда находился в ИВС, он приходил ко мне в камеру и пытался оскорбить, унизить по национальному признаку и, по его разумению, мою принадлежность к "Правому сектору".

Говорил, что и вырезать нас, хохлов, надо как вид, и разное другое. Приходил с перегаром, в гражданской одежде, в выходные дни. Эти попытки меня ударить, оскорбить, все провокации - есть на видео съемке", - сообщил Балух.

Журналист Заир Смедляев на своем Facebook опубликовал фото Владимира Балуха, на котором он выглядит очень похудевшим и изможденным. Отметим, Балух голодает уже 96 дней.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляло, что жизнь заключенного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев - под угрозой.

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