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Российский певец Антонов: Заявление Кикабидзе у меня вызвало чувство омерзения
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22.06.2018 23:04
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После заявлений грузинского певца Вахтанга Кикабидзе о его
ненависти к гербу СССР и радости по поводу развала страны,
российский музыкант Юрий Антонов назвал его "странным человеком" с
"нечеловеческими чувствами". Вчера 23.52 | комментариев: Антонов:
Это высказывание странного человека, у которого как будто не было
молодости, юности Фото: Юрий Антонов | Официальная группа /
"ВКонтакте" "Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто
чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе,
воспитался, получил образование, стал звездой советского кино...
Он, конечно, имеет право на любое высказывание, но мне показалось,
что это высказывание странного человека, у которого как будто не
было молодости, юности", – подчеркнул музыкант.Он рассказал, что
всегда относился к Кикабидзе хорошо, однако и подозревать не мог,
что у "него в глубине души такая ненависть"."Нечеловеческое
чувство. Я не знаю, что с ним происходит, почему он так ненавидит
все, что связано с Советским Союзом и Россией", – добавил
Антонов.Кикабидзе рассказал, что когда СССР развалился, он так
обрадовался, что "даже стол накрыл".Российский сенатор Алексей
Пушков заявил, что без СССР Кикабидзе был бы "малоизвестным певцом
с окраины Европы".
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