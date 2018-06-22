После заявлений грузинского певца Вахтанга Кикабидзе о его ненависти к гербу СССР и радости по поводу развала страны, российский музыкант Юрий Антонов назвал его "странным человеком" с "нечеловеческими чувствами". Вчера 23.52 | комментариев: Антонов: Это высказывание странного человека, у которого как будто не было молодости, юности Фото: Юрий Антонов | Официальная группа / "ВКонтакте" "Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино... Он, конечно, имеет право на любое высказывание, но мне показалось, что это высказывание странного человека, у которого как будто не было молодости, юности", – подчеркнул музыкант.Он рассказал, что всегда относился к Кикабидзе хорошо, однако и подозревать не мог, что у "него в глубине души такая ненависть"."Нечеловеческое чувство. Я не знаю, что с ним происходит, почему он так ненавидит все, что связано с Советским Союзом и Россией", – добавил Антонов.Кикабидзе рассказал, что когда СССР развалился, он так обрадовался, что "даже стол накрыл".Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что без СССР Кикабидзе был бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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