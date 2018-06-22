Суд избрал меру пресечения для женщины, которая подозревается в том, что пыталась продать своих двух малолетних детей за 35 тыс. долларов, в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, передает .

"Хмельницким городским судом избрана подозреваемой в торговле собственными детьми мера пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому ближайшие два месяца женщина не сможет видеться со своими детьми", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком мать троих детей пыталась продать двух старших за 35 тыс. долларов. Также она планировала продать младшего через полгода, когда тот подрастет.

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