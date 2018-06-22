Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас заявил в Киеве, что американские власти придают высокое значение программам поддержки Украины, сообщает пресс-служба украинского Кабмина. Вчера 23.42 | комментариев: Гройсман провел встречу в Киеве с замминистра финансов США по международным делам Малпасом Фото: kmu.gov.ua "Мы имеем высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов, и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", – привели слова Малпаса в секретариате Кабмина.В свою очередь, Гройсман заявил, что украинские власти чувствуют поддержку США на внешнем уровне и в проведении внутренних реформ.Отмечается, что во время разговора стороны обсудили ход сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями, прежде только – с МВФ.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. В апреле тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Киев может получить очередной транш от МВФ в размере $2 млрд в мае-июне 2018 года.И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью этого года. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий также сказал, что ожидает транша в этом году.7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде. Это было одним из условий получения Украиной очередного транша МВФ. 21 июня парламент поддержал закон о создании антикоррупционного суда.В МВФ также заявляли, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Кабинет Министров Украины на заседании 30 мая продлил специальные обязательства компании "Нафтогаз України" по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены до 1 августа. Таким образом, цены на газ для населения остались на прежнем уровне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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