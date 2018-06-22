Instagram добавляет функцию загрузки вертикальных видео длительностью до часа. Для этого в магазинах и Android выходит приложение IGTV, но видео можно будет смотреть и из обычного приложения Instagram.

Сервис будет похож на телевизор, где вместо каналов будут аккаунты, на которые пользователи подписаны. Создать такой канал может любой пользователь, пишет со ссылкой на .

Эксперты отмечают, что Instagram готов к открытому соперничеству с YouTube. Корреспондент.net собрал подробности.

IGTV - новый телевизор

Сервис будет похож на телевизор, где вместо каналов будут аккаунты, на которые пользователи подписаны в Instagram.

"Как и телевизор, IGTV будет начинать играть видео в момент запуска приложения. Вам не нужно будет ничего искать, чтобы начать смотреть видео тех, на кого вы уже подписаны, и других, которые будут подобраны на основании ваших интересов", - сообщает пресс-служба Instagram.

Создавать свои каналы смогут все пользователи. Каждый пользователь будет иметь свой канал, как и в YouTube, где будут храниться его видео.

Тот, у кого уже есть Instagram-аккаунт, получит свой канал после обновления приложение.

Ограничения в IGTV

Длительность будет зависит от популярности аккаунта: приложение позволяет загружать видео длиной до 10 минут, но с ростом подписчиков длительность увеличивается до часа.

До сих пор публиковать сообщения в Instagram можно было только с мобильных устройств. И теперь в IGTV можно будет загружать контент со стационарных компьютеров, при этом ему будет присваиваться уникальный адрес.

пользователи не могут распространять материалы насильственного, дискриминационного и ненавистнического содержания, а также изображения обнаженного тела.

На новой платформе каждое видео должно будет получить одобрение администрации перед загрузкой.

Реклама в Instagram

В IGTV пока нет рекламы, однако разработчики считают свое детище идеальным местом для нее.

Кроме того, ожидается, что Instagram выстроит вариант монетизации для авторов, включив в него долю дохода от рекламы. По оценкам eMarketer, в 2018 году Instagram заработает 5,48 миллиарда долларов от рекламы только в , сообщает Techrunch.

Как пишет портал Wired, Instagram копирует стратегию Facebook, который в 2014 году сделал Messenger отдельным приложением. Однако IGTV может ждать и другая судьба, которая зависит от успеха приложения и идей разработчиков о его развитии, в том числе в области рекламного контента.

Wired считает, что приложению придется столкнуться с проблемами YouTube по части монетизации. Например, создание и редактирование длинного видео - более трудоемкий процесс, чем публикация 13-секундного ролика, и, вероятно, пользователи захотят получить компенсацию от Instargam за свою работу.

Скорее только, Instagram столкнется с необходимостью регулирования рекламы в IGTV, тем более на фоне войны с фейковыми новостями и нежелательным контентом.

Конкурент YouTube

Издание Verge отмечает, что своеобразный удар по Snapchat, который экспериментировал с подобными форматами.

Систром привел данные, согласно которым современные подростки смотрят телевидение на 40 процентов реже, чем пять лет назад.

У обеих платформ есть главная цель - нанести прямой удар по YouTube, базовой территории большинства пользователей, ищущих видеоконтент.

С точки зрения потребителя и автора контента, IGTV выступает конкурентом YouTube, и его разработчики надеются на поддержку популярных авторов в Instagram с десятками миллионов подписчиков.

Именно следовательно приложение запустилось с помощью "фокус-группы" предварительно согласованных Instagram-звезд, таких как National Geographic или Benefit Cosmetics.

Однако у YouTube есть преимущества - в критической массе авторского продукта, программе монетизации и алгоритме рекомендаций пользователям. Также YouTube является "истинным пунктом назначения для видео".

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