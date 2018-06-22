|По-самурайски: в Японии публично осудили уходившего раньше времени на обед чиновника.
|22.06.2018 23:16
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Администрация японского города Кобе провела пресс-конференцию, в ходе которой руководители городского департамента водоснабжения в прямом эфире на всю страну принесли свои глубочайшие извинения за сотрудника отдела, который уходил на обеденный перерыв раньше положенного на… 3 минуты.
Во время публичного покаяния участники конференции сообщили, что за последние семь месяцев нерадивый работник нарушил трудовую дисциплину аж 26 раз! Представители муниципалитета заявили, что работнику уже объявили выговор и вычли из зарплаты по половине дневного заработка за все дни, когда тот покидал рабочий кабинет раньше разрешенного времени.
Как пишет The Japan Times, даже трудолюбивые японцы посчитали наказание слишком суровым и вступились за 64-летнего провинившегося чиновника.
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