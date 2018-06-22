|В "Народном фронте" отрицают причастность к табачной фабрике и готовы судиться
|22.06.2018 23:17
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Там считают расследование программы "Схемы" проявлением конкурентной борьбы на табачном рынке УкраиныПредставитель фракции "Народный фронт" Олег Кришин отрицает правдивость информации, распространенной сегодня в СМИ, относительно его связи с табачной фабрикой в городе Желтые Воды.
Фото: nfront.org.ua
"Во-первых, я, Кришин Олег Юрьевич, не имею никакого отношения к табачной фабрике, расположенной в городе Желтые Воды. Во-вторых, я считаю, что эта, вылитая в мой адрес грязь, связана с конкурентной борьбой на табачном рынке", - заявил он.
По словам парламентария, информация, которая была обнародована в СМИ, "абсолютно ничем не подтверждена".
"Это конкурентная циничная бизнес-война, которую пытаются упаковать в политическую обертку с целью дополнительного давления", - сказал он.
"Еще раз подчеркиваю: я не имею никакого отношения к собственности этой компании (табачной фабрики, - ред.), я не имею никакого отношения к бизнесу этой компании. Единственное - я, как депутат-мажоритарщик, поддерживаю то, что в городе создаются рабочие места, и что компания в такое сложное для страны время открыла производство и создала более 200 рабочих мест", - заявил представитель фракции "Народный фронт".
"Никакого отношения ни к политике, ни к "Народному фронту", ни к народному депутату Олегу Кришину эта информация не имеет", - резюмировал он.
Кришин также заявил, что он оставляет за собой право подать в суд для защиты чести и достоинства.
Напомним, программа "Схемы" сегодня, 22 июня, обнародовала расследование, в котором говорится о том, что депутаты партии "Народный фронт" покрывают компанию, которая выпускает сигареты с поддельными акцизными марками на Днепропетровщине.