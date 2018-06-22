Там считают расследование программы "Схемы" проявлением конкурентной борьбы на табачном рынке Украины

"Во-первых, я, Кришин Олег Юрьевич, не имею никакого отношения к табачной фабрике, расположенной в городе Желтые Воды. Во-вторых, я считаю, что эта, вылитая в мой адрес грязь, связана с конкурентной борьбой на табачном рынке" , - заявил он.

По словам парламентария, информация, которая была обнародована в СМИ, "абсолютно ничем не подтверждена".

"Это конкурентная циничная бизнес-война, которую пытаются упаковать в политическую обертку с целью дополнительного давления" , - сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: я не имею никакого отношения к собственности этой компании (табачной фабрики, - ред.), я не имею никакого отношения к бизнесу этой компании. Единственное - я, как депутат-мажоритарщик, поддерживаю то, что в городе создаются рабочие места, и что компания в такое сложное для страны время открыла производство и создала более 200 рабочих мест" , - заявил представитель фракции "Народный фронт".

"Никакого отношения ни к политике, ни к "Народному фронту", ни к народному депутату Олегу Кришину эта информация не имеет" , - резюмировал он.

Кришин также заявил, что он оставляет за собой право подать в суд для защиты чести и достоинства.