Великобритания призвала Россию обеспечить соблюдение сирийскими властями режима прекращения огня в районе деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока Алистер Берт, информирует

Выразив обеспокоенность Лондона сообщениями о “воздушных и артиллерийских атаках режима (президента Сирии Башара) Асада по зоне деэскалации”, что привело “к гибели мирных жителей и перемещениям населения”, Берт сказал: “Военное наступление режима в этой зоне будет представлять собой вопиющее нарушение режима прекращения огня и соглашения о деэскалации, достигнутого Россией, Соединенными Штатами и Иорданией в минувшем ноябре и поддержанного Великобританией. Мы настоятельно призываем Россию выполнять свои обязательства по данному соглашению и обеспечить, чтобы сирийский режим соблюдал режим прекращения огня. Неспособность сделать это подорвет региональную стабильность и создаст угрозу гуманитарного кризиса”.

Как сообщал из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию.

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