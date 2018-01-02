За первые сутки действия системы биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3,3 тыс. иностранцев, их них около 1,9 тыс. человек — граждане Российской Федерации.

Об этом помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тыс. иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. — граждане РФ» — сказал он.

По словам Слободяна, система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было.

«Граждане спокойно реагируют», — добавил он.

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